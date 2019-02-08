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СМИ: Германия договорилась с Францией по "Северному потоку - 2"

СМИ: Германия договорилась с Францией по &quot;Северному потоку - 2&quot;
14:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Франция и Германия достигли компромисса по "Северному потоку-2".

Франция и Германия уладили спор по "Северному потоку-2" и достигли компромисса по газовой директиве ЕС.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Сообщается, что Берлин и Париж в пятницу представили предложения о поправках к газовой директиве, согласованные с Еврокомиссией.

Одним из предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Сообщается, что согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта "Северный поток-2", который оказался под угрозой из-за позиции Франции.

Меркель: ЕС не станет зависеть от российского газа

В пятницу страны ЕС должны проголосовать за изменения в газовую директиву ЕС.

Как сообщалось, Франция планировала поддержать предложение ЕС по регулированию российского газопровода "Северный поток-2".

Дипломатические источники ранее говорили, что Германия оказывала давление на другие европейские столицы, чтобы заблокировать новую директиву.

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Германия, Франция, Россия, Российский газ, Северный поток-2.
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