СМИ: Германия договорилась с Францией по "Северному потоку - 2"

Новости мира: Франция и Германия достигли компромисса по "Северному потоку-2".

Франция и Германия уладили спор по "Северному потоку-2" и достигли компромисса по газовой директиве ЕС.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Сообщается, что Берлин и Париж в пятницу представили предложения о поправках к газовой директиве, согласованные с Еврокомиссией.

Одним из предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.

Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Сообщается, что согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта "Северный поток-2", который оказался под угрозой из-за позиции Франции.

В пятницу страны ЕС должны проголосовать за изменения в газовую директиву ЕС.

Как сообщалось, Франция планировала поддержать предложение ЕС по регулированию российского газопровода "Северный поток-2".

Дипломатические источники ранее говорили, что Германия оказывала давление на другие европейские столицы, чтобы заблокировать новую директиву.