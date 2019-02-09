Всеобщая забастовка в Бельгии: Профсоюзы хотят остановить общественный транспорт

Новости мира: Профсоюзы Бельгии хотят на 24 часа остановить общественный транспорт.

В Бельгии профсоюзные организации страны 13 февраля назначили общенациональную забастовку.

Об этом сообщает бельгийское информационное агентство Belga.

"Забастовка и акции профсоюзов планируются во всех секторах по всей стране", - говорится в сообщении.

Как отмечает информагентство, пока трудно спрогнозировать реальный объем этого движения и его последствия.

Общественный транспорт, включая местное железнодорожное сообщение, автобусы и трамваи, прекратят работу с 22.00 12 февраля на 24 часа. Бельгийская железная дорога, в соответствии с законодательством, сохранит минимальный объем услуг, необходимый для общественной и транспортной безопасности.

К забастовке также присоединятся компании, которые отвечают за контроль воздушного движения. Аэропорт Шарлеруа будет остановлен полностью, в то время как Завентем будет чувствовать серьезные сложности в работе. Компания Brussels Airlines в день забастовки отменила все запланированные полеты - в целом отменены 222 рейса, что повлияло на планы путешествий более 16 000 пассажиров.

Другие авиакомпании, в частности, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, пока не принимали решения относительно собственных рейсов 13 февраля в направлении Бельгии или в обратном направлении. Чартерные рейсы туристической компании TUI будут направлены в другие аэропорты на территории Франции и Нидерландов, в частности, в аэропорты Lille, Orly, Maastricht, Eindhoven и Amsterdam. Но даже для этих рейсов обработка транзитного багажа для пассажиров будет затруднена.

К забастовке присоединятся водители грузовиков и работники портов. Социальные службы, пожарные, местная и федеральная полиция, больницы и коммунальные учреждения также будут привлечены к общему протестному движению.

Как ожидается, протестующие организуют пикеты возле многих компаний, магазинов и торговых центров, что парализует их работу.

К забастовке привел провал переговоров профсоюзов и правительства относительно профессионального соглашения на период 2019-2020 годов. Центральный экономический совет Бельгии установил, что средние зарплаты в стране должны увеличиться на 0,8 процента, в дополнение к выплатам компенсаций по инфляции. По мнению профсоюзов, такой рост является недостаточным.

Предыдущая всеобщая забастовка в Бельгии состоялась в декабре 2014 года.