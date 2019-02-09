В итальянской Генуе начали снос злосчастного моста Моранди

Новости мира: В Генуе демонтируют мост, при обвале которого погибли 43 человека.

В итальянском городе Генуя начали снос моста Моранди, в результате обрушения которого в августе 2018 года погибли 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

"Команда начала снос моста Моранди в Генуе через полгода после его обвала, где погибли 43 человека", — говорится в сообщении.

VIDEO: Crews begin the demolition of the Morandi motorway bridge in Genoa, Italy, almost six months after its collapse left 43 people dead pic.twitter.com/UvTPSuoGOi — AFP news agency (@AFP) 8 февраля 2019 г.

Как сообщалось, 14 августа в Генуе обвалилась часть автомобильного моста: упали около 40 автомобилей, в результате чего погибли 43 человека.

Итальянское правительство на следующий день ввело режим чрезвычайного положения в Генуе сроком на год, что даст возможность выделить из специального фонда чрезвычайных ситуаций первые средства на преодоление последствий катастрофы - пять миллионов евро.

Начато расследование в отношении компании Autostrade per l'italia, которая обслуживала мост.

Мост Моранди построили в конце шестидесятых годов прошлого века.