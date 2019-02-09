Скачать
Суббота, 09.02.2019
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
Порошенко: Наихудшее - действительно позади
День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ
Запорожье на выезде обыграло Николаев
Запорожье на выезде обыграло Николаев
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля
Поздравления с Днем рождения папы: стихи и открытки на 9 февраля

В итальянской Генуе начали снос злосчастного моста Моранди

В итальянской Генуе начали снос злосчастного моста Моранди
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Генуе демонтируют мост, при обвале которого погибли 43 человека.

В итальянском городе Генуя начали снос моста Моранди, в результате обрушения которого в августе 2018 года погибли 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

"Команда начала снос моста Моранди в Генуе через полгода после его обвала, где погибли 43 человека", — говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, 14 августа в Генуе обвалилась часть автомобильного моста: упали около 40 автомобилей, в результате чего погибли 43 человека.

Итальянское правительство на следующий день ввело режим чрезвычайного положения в Генуе сроком на год, что даст возможность выделить из специального фонда чрезвычайных ситуаций первые средства на преодоление последствий катастрофы - пять миллионов евро.

Начато расследование в отношении компании Autostrade per l'italia, которая обслуживала мост.

Мост Моранди построили в конце шестидесятых годов прошлого века. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Мост, Генуя, Обвал моста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диллиан Уайт: Усик? Кто это вообще такой
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 9 февраля
03 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
04 Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Активисты повздорили с Зеленским во Львове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Гуайдо: Я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро
Мороз ночью и &quot;плюс&quot; днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Мороз ночью и "плюс" днем: прогноз погоды на 9 февраля в Украине
Группа лиц пыталась взять штурмом отделение полиции в Киеве
Группа лиц пыталась штурмовать отделение полиции в Киеве
Стали известны предположительные причины онкозаболеваний
Стали известны предположительные причины онкозаболеваний
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь