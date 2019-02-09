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Нидерланды ведут переговоры со свыше 250 компаниями об их "переезде" из Британии

Нидерланды ведут переговоры со свыше 250 компаниями об их &quot;переезде&quot; из Британии
19:37 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Нидерланды хотят переманить из Британии более 250 компаний после Brexit.

Правительство Нидерландов сообщил о переговорах со свыше 250 компаниями о переводе их бизнеса из Британии после Brexit.

Об этом сообщает The Guardian.

Министерство экономики Нидерландов сообщило, что в прошлом году переманило из Британии 42 компании, создав таким образом почти 2 тысячи рабочих мест. В этом году оно хочет увеличить усилия по привлечению британского бизнеса.

Среди тех, кто уже выбрал инвестиции в Нидерланды – телеканал Discovery, Sony и Bloomberg.

"Кроме того, Нидерландское агентство иностранных инвестиций ведет переговоры с более чем 250 зарубежными компаниями, которые рассматривают вопрос о переводе в Нидерланды после Brexit", – сообщили в министерстве.

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Большинство из 250 компаний являются британскими, но некоторые из них американские или азиатские, которые подумывают перенести свои европейские филиалы в другую страну.

Ожидается, что число британских компаний, которые будут переезжать в страны-члены ЕС, будет расти.

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Великобритания, Нидерланды, Brexit.
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