Министр обороны Чехии: Если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем

Новости мира: Чехия готова вывести войска из Афганистана вслед за США.

Если США примут решение о выводе своих войск из Афганистана, Чехия поступит аналогично.

Об этом заявил глава Минобороны Чехии Любомир Метнар в интервью газете Právo, сообщает издание Nоvinky.

"Если переговоры (с "Талибаном") будут успешными и приведут к внутриполитической стабильности в Афганистане, то и безопасность должна улучшиться. В случае если дело дойдет до снижения количества или полного отвода американских войск, то мы будем на это адекватно реагировать. То есть, если из Афганистана уйдут американцы, мы тоже оттуда уйдем", - сказал Метнар.

По словам министра, в Чехии внимательно следят за ходом переговоров в Афганистане, анализируют развитие ситуации в этой стране и, исходя из этого, готовы к дальнейшим действиям.

"Но пока решение (о выводе войск США из Афганистана) не принято. Представители американского конгресса сейчас заявили, что если Афганистан останется под прежним сильным исламистским давлением, то они будут против вывода войск. Подобное мнение имеет и командование американской армии", - сказал Метнар.

О возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.