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Тринадцатая суббота протестов: Во Франции на улицы вышло более 50 тыс "желтых жилетов"

Тринадцатая суббота протестов: Во Франции на улицы вышло более 50 тыс &quot;желтых жилетов&quot;
21:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: На акции "желтых жилетов" во Франции вышли 50 тысяч человек.

В тринадцатую субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" по Франции на акции вышли 51,4 тысячи человек. В Париже задержали 36 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFM TV.

"51,4 тысячи демонстрантов во Франции в субботу, включая 4 тысячи в Париже", согласно данным, предоставленным министерством внутренних дел страны после 19 часов по местному времени.

Также со ссылкой на источник в полиции указано, что в субботу в Париже были задержаны 36 человек.

Напомним, в Париже во время столкновений с полицией одному из "желтых жилетов" оторвало руку.

Изначально требования "желтых жилетов" касались отмены планов резкого увеличения тарифов на топливо на заправках, но отказ властей от реформы не успокоил протестующих, и они начали требовать отставки правительства и проведения реформ.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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