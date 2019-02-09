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Сотни тысяч итальянцев вышли на антиправительственную демонстрацию

Сотни тысяч итальянцев вышли на антиправительственную демонстрацию
22:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Сотни тысяч людей вышли на антиправительственный протест в Риме.

Сотни тысяч людей в Риме откликнулись на призывы итальянских профсоюзов и вышли в субботу, 9 февраля, на акцию протеста против экономических мер правительства страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Указано, что под лозунгом "Будущее для работы" демонстранты призвали правительство обеспечить лучшие государственные и частные инвестиции, провести фундаментальные реформы экономики и создать новые рабочие места.

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Как отмечается, это самая большая подобная демонстрация в Италии за последние четыре года. Профсоюзы обвиняют итальянское правительство в слишком малых инвестициях для поддержки экономики. Кроме того, меры запланированной пенсионной реформы они считают недостаточными. Также профсоюзы убеждены, что введение базового дохода поможет бороться с бедностью и безработицей в стране.

С марта 2018 года в Италии руководит коалиция с правопопулистской партии "Лига Севера" и популистского "Движения пяти звезд". За последние три месяца 2018 года итальянская экономика сократилась из-за падения экспорта.

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Италия, Рим, Протесты.
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