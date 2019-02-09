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Местное пограничное движение из Украины в Польшу снизилось на 38%

Местное пограничное движение из Украины в Польшу снизилось на 38%
23:32 Сб, 9 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Пограничная служба Польши: Местное приграничное движение из Украины в Польшу, по сравнению с 2017 годом снизилось на 38%.

Интенсивность пересечения польско-украинской границы в рамках Местного пограничного движения (МПД) в прошлом году уменьшилась на 38% в сравнении с 2017 годом. Как сообщает Пограничная служба Польши.

"В рамках Местного приграничного движения из Украины в Польшу въехали 2,6 млн иностранцев, по сравнению с 2017 годом означает снижение на 38%", - сообщили в Пограничной службе РП.

По направлению из Украины в Польшу в прошлом году проверены 10,8 млн человек (10,4 млн в 2017 году - авт.). Большинство из них являются гражданами Украины (более 9,5 млн), Молдовы - 64 тыс., Германии - 55 тыс., Румынии - 53,3 тыс.

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Наибольшая интенсивность в личном движении зафиксирована в пунктах пропуска "Медика-Шегини" (более 5,6 млн пересечений границы в обе стороны), "Корчева-Краковец" (более 3,78 млн), "Дорогуск-Ягодин" и "Гребенное-Рава -Русская"- примерно по 3 млн раз.

Среди автомобильного транспорта наиболее интенсивное движение наблюдалось на пунктах пропуска "Дорогуск-Ягодин" и "Корчева-Краковец» (более чем по 1,1млн), А также "Гребенное-Рава-Русская" и "Медика-Шегини" - почти по миллиону пересечения границы в обе стороны.

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Польша, Граница, Снижение, Выезд, Пограничная служба Польши.
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