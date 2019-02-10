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Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)

Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
14:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Причина взрыва пока устанавливается, следствие продолжается.

Во французском городе Лион прогремел крупный взрыв, в следствии которого погибли два человека. Об этом сообщило издание Le Progres.

Издание сообщило, что вечером 9 февраля произошел взрыв в помещении булочной, расположенной на первом этаже жилого дома. После взрыва сразу возник огонь, который стремительно начал распространяться вверх по зданию. Жертвами этого чрезвычайного происшествия стали два человека, включая одного ребенка, также трое случайных прохожих, которые получили ранения различной степени тяжести. Причина взрыва пока не установлена, следствие продолжается.

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Франция, Пожар, Взрыв, Жертвы, Пострадавшие, Лион, Взрыв во Франции.
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