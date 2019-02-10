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Герцог Эдинбургский Филипп сдал водительское удостоверение после ДТП

Герцог Эдинбургский Филипп сдал водительское удостоверение после ДТП
16:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: 97-летний герцог Эдинбургский Филипп в субботу, 9 февраля, сдал водительское удостоверение офицерам после дорожной аварии, которая произошла 17 января.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп решил сдать свое водительское удостоверение после дорожной аварии, в которую попал 17 января. Об этом сообщает Reuters.

"Тщательно все обдумав, герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свое водительское удостоверение", - заявили в Букингемском дворце.

Полиция Норфолка подтвердила, что принц Филипп сдал водительское удостоверение офицерам в субботу.

Как сообщалось, 97-летний принц Филипп попал в ДТП 17 января неподалеку от Сандрингемской резиденции в графстве Норфолк. Его Land Rover столкнулся с легковым автомобилем. Супруг королевы не пострадал, однако 28-летняя женщина, которая была за рулем другой машины, получила травму колена, а 45-летняя пассажирка ее автомобиля, которая везла девятимесячного ребенка, сломала запястье.

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Свидетели ДТП заявили, что принц Филипп выехал на главную дорогу со второстепенной. В свою очередь принц Филипп объяснил, что его ослепило солнце и он не заметил автомобиль. Позже он получил предупреждение от полиции за то, что ехал с непристегнутым ремнем безопасности.

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ДТП, Водительское удостоверение, Герцог Эдинбургский Филипп, Сдал.
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