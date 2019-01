Полиция "поймала" мужа королевы Британии принца Филиппа на нарушении за рулем

Мужчину британской королевы герцога Эдинбургского снова видели за рулем - через два дня после того, как он попал в ДТП на дороге возле королевского поместья в Сандрингеме. Как пишет ВВС, принц Филипп ехал, не пристегнув ремень безопасности.

Как утверждают британские издания Daily Mail и Sun, на фотографиях видно, как 97-летний принц Филипп едет за рулем в Сандрингеме на новом Land Rover.

Как видно на фото, герцог Эдинбургский ехал, не пристегнув ремень безопасности. Полиция Норфолка заявила, что видела фото и уже провела беседу с принцем.

"Водителю было предоставлено надлежащие советы", - заявила представительница полиции.

"Это соответствует нашему стандартному реагированию, когда мы узнаем о таких фотографиях, на которых изображено подобное нарушение", - добавила пресс-секретарь полиции.

По британскому законодательству, водитель и пассажиры должны быть пристегнуты. Нарушение карается штрафом в размере 100 фунтов, а если дело доходит до суда, сумма может вырасти до 500 фунтов.

