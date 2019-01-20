Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Порошенко едет с официальным визитом в Израиль: что запланировано
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Полторак: В этот день 4 года назад погибли 50 украинских военных
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Полиция "поймала" мужа королевы Британии принца Филиппа на нарушении за рулем

Полиция &quot;поймала&quot; мужа королевы Британии принца Филиппа на нарушении за рулем
15:13 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Герцога Эдинбургского, принца Филиппа через два дня после ДТП заметили за рулем нового Land Rover в Сандрингеме, когда он ехал не пристегнув ремень безопасности

Мужчину британской королевы герцога Эдинбургского снова видели за рулем - через два дня после того, как он попал в ДТП на дороге возле королевского поместья в Сандрингеме. Как пишет ВВС, принц Филипп ехал, не пристегнув ремень безопасности.

Как утверждают британские издания Daily Mail и Sun, на фотографиях видно, как 97-летний принц Филипп едет за рулем в Сандрингеме на новом Land Rover.

Как видно на фото, герцог Эдинбургский ехал, не пристегнув ремень безопасности. Полиция Норфолка заявила, что видела фото и уже провела беседу с принцем.

"Водителю было предоставлено надлежащие советы", - заявила представительница полиции.

"Это соответствует нашему стандартному реагированию, когда мы узнаем о таких фотографиях, на которых изображено подобное нарушение", - добавила пресс-секретарь полиции.

По британскому законодательству, водитель и пассажиры должны быть пристегнуты. Нарушение карается штрафом в размере 100 фунтов, а если дело доходит до суда, сумма может вырасти до 500 фунтов.

 

Издание также добавляет, что машину Land Rover Freelander на замену той, которую принц вел, когда попал в аварию, доставили в поместье в Сандрингеме в пятницу, 18 января, на следующий день после дорожного инцидента. Принц Филипп не получил повреждений в результате ДТП, но ранения получили две женщины, которые были в другом автомобиле. Представитель Букингемского дворца сообщил, что с ними установлен контакт для обмена "хорошими пожеланиями".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Принц Филипп, Сандрингем, Герцог Эдинбургский, Ехал в машине, Не пристегнув ремень безопасности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
05 Пакьяо решением судей победил Бронера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море
Эсминец ВМС США Donald Cook вошел в Черное море
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Порошенко: Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь