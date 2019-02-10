Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
МинВОТ сообщило об изменении законодательства для участия переселенцев в выборах
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Полиция усилит меры безопасности во время избирательной кампании
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
Лига чемпионов: расписание матчей 1/8 финала
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)
День святого Валентина 2019: подборка романтических фильмов (Видео)

Тереза Мэй обещает новые дебаты по Brexit

Тереза Мэй обещает новые дебаты по Brexit
16:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Стратегия Мэй заключается в том, чтобы убедить ЕС изменить соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обещает новые дебаты по Brexit, пытаясь выиграть время на переговоры с чиновниками ЕС. Об этом сообщает Reuters.

"Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй обязалась на этой неделе дать парламенту еще одну возможность выразить свое мнение по соглашению Brexit, поскольку она пытается выиграть время для переговоров о новом варианте соглашения с ЕС", - говорится в сообщении.

Стратегия Мэй заключается в том, чтобы убедить ЕС изменить соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Мэй стремилась завоевать поддержку Консервативной партии изменениями по ирландской границе, но ЕС отказался снова обсуждать эту часть соглашения и вместо этого хочет, чтобы Мэй пошла на компромисс с главной оппозиционной партией лейбористов, выступающей за сохранение тесных связей с ЕС.

Позиция ЕС по Brexit неизменна: Мэй и Юнкер договориться не смогли

Напомним, лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выдвинул пять условий поддержания его партией правительственного соглашения о выходе из ЕС.

Как сообщалось, 15 января британские парламентарии не поддержали предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Сейчас глава правительства Великобритании Тереза Мэй ожидает больше уступок от ЕС, чтобы выйти из тупика из-за ситуации с соглашением по Brexit.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Глава правительства Великобритании Тереза Мэй, Глава правительства Великобритании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
02 День Ангела Ольги: значение имени и поздравления
03 Приметы на 10 февраля: что категорически нельзя делать в этот день
04 Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 10 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с создателями фильма &quot;Киборги&quot;
Порошенко встретился с создателями фильма "Киборги"
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Во Франции произошел взрыв, есть погибшие (Фото)
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Поздравления с Днем рождения брата: стихи и открытки на 10 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь