Новости мира: Стратегия Мэй заключается в том, чтобы убедить ЕС изменить соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обещает новые дебаты по Brexit, пытаясь выиграть время на переговоры с чиновниками ЕС. Об этом сообщает Reuters.

"Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй обязалась на этой неделе дать парламенту еще одну возможность выразить свое мнение по соглашению Brexit, поскольку она пытается выиграть время для переговоров о новом варианте соглашения с ЕС", - говорится в сообщении.

Стратегия Мэй заключается в том, чтобы убедить ЕС изменить соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Мэй стремилась завоевать поддержку Консервативной партии изменениями по ирландской границе, но ЕС отказался снова обсуждать эту часть соглашения и вместо этого хочет, чтобы Мэй пошла на компромисс с главной оппозиционной партией лейбористов, выступающей за сохранение тесных связей с ЕС.

Напомним, лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин выдвинул пять условий поддержания его партией правительственного соглашения о выходе из ЕС.

Как сообщалось, 15 января британские парламентарии не поддержали предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432. Сейчас глава правительства Великобритании Тереза Мэй ожидает больше уступок от ЕС, чтобы выйти из тупика из-за ситуации с соглашением по Brexit.