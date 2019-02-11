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Понедельник, 11.02.2019
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В Сербии вновь прошли антиправительственные манифестации

В Сербии вновь прошли антиправительственные манифестации
00:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Сербии возобновились протесты против президента Вучича и правительства.

В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы Белграда и других городов, чтобы вновь выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Протестующие призывали Вучича подать в отставку, а также заявляли о политическом давлении, насилии и угрозам свободе СМИ.

Протестующие, несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это -началось" и "Я - не глупый".

В Белграде они прошли маршем возле важных учреждений, в том числе президентских и парламентских зданий и сербской общественной телекомпании RTS.

Тринадцатая суббота протестов: Во Франции на улицы вышло более 50 тыс "желтых жилетов"

Протест в Белграде сопровождался или предшествовал маршам во многих других городах в последние несколько дней, где люди также освещали местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии.

Во второй раз подобный марш был проведен также в Косово, на этот раз в этническом сербском городе Грачаница в центральной части Косово.

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Сербия, Протесты, Белград, Александр Вучич.
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