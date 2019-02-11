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"Желтые жилеты" в Бельгии бросали петарды в почтовый ящик экс-премьера

&quot;Желтые жилеты&quot; в Бельгии бросали петарды в почтовый ящик экс-премьера
02:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера.

Полиция бельгийского города Монс объявила в воскресенье о 38 административных арестах участников манифестации "желтых жилетов", устроивших беспорядки накануне, в том числе акцию вандализма в отношении дома председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо.

Об этом пишет Интерфакс

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Около сотни "желтых жилетов" провели в субботу в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в действия, нарушавшие общественный порядок. В частности, участники марша бросали петарды в почтовый ящик дома Э.Ди Рупо - бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны.

По данным полиции, эти действия "причинили ущерб" жилищу известного бельгийского политика

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Бельгия, Протесты, Элио ди Рупо, Желтые жилеты.
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