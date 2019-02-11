Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Комаров отучили пить кровь
Комаров отучили пить кровь

Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан

Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
05:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Для демонстрации силы Китаю Великобритания направит авианосец в Тихий океан

Великобритания направит флагман своих Военно-морских сил — авианосец Queen Elizabeth — в воды Тихого океана для демонстрации силы Китаю. Об этом сообщила газета The Times, передает УНН.

По данным издания, министр обороны Соединенного Королевства объявит в понедельник, что Лондон должен быть готовым к использованию "жесткой силы" для защиты своих интересов. Именно поэтому крупнейший корабль британских ВМС отправится сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а затем возьмет курс к берегам Китая.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. т, длина — 280 м, ширина — 73 м, максимальная скорость хода — до 26 узлов, дальность плавания — до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), экипаж — 679 человек.

Исследователи: Последствия жесткого Brexit прочувствуют на себе 600 тыс. человек в мире

Авиагруппу авианосца составляют до 40 истребителей и вертолетов: в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и четыре-пять вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. При необходимости может принять на борт до 70 летательных аппаратов. Корабль был официально включен в состав ВМС в декабре 2017 года, на его строительство потребовалось более восьми лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Великобритания, Тихий океан, Авианосец, HMS Queen Elizabeth.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
04 Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Польша усилит армию американскими РСЗО
Польша усилит армию американскими РСЗО
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
10 мифов о вакцинах
10 мифов о вакцинах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь