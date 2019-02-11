Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Комаров отучили пить кровь
Комаров отучили пить кровь

Министр обороны Британии о российских провокациях: Это должно дорого обойтись

Министр обороны Британии о российских провокациях: Это должно дорого обойтись
06:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Глава Минобороны Великобритании планирует предупредить РФ о высокой цене за провокации

Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она предпринимает в отношении стран — членов НАТО. Об этом объявит во время своей речи в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Выдержки из его предстоящего выступления приводит агентство Press Association, информирует УНН.

"(НАТО) должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Такие действия со стороны России должны дорого обойтись", — скажет Уильямсон. Глава британского минобороны призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан

Согласно опубликованным выдержкам из речи министра обороны, он заявит о необходимости, чтобы Великобритания и ее союзники были готовы "использовать жесткую силу для защиты своих интересов" против стран, которые "насмехаются над международным правом".

"Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра", — заявит Уильямсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, НАТО, Россия, Гэвин Уильямсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
04 Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Польша усилит армию американскими РСЗО
Польша усилит армию американскими РСЗО
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
10 мифов о вакцинах
10 мифов о вакцинах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь