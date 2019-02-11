Министр обороны Британии о российских провокациях: Это должно дорого обойтись

Новости мира: Глава Минобороны Великобритании планирует предупредить РФ о высокой цене за провокации

Россия должна заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она предпринимает в отношении стран — членов НАТО. Об этом объявит во время своей речи в понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Выдержки из его предстоящего выступления приводит агентство Press Association, информирует УНН.

"(НАТО) должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Такие действия со стороны России должны дорого обойтись", — скажет Уильямсон. Глава британского минобороны призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно опубликованным выдержкам из речи министра обороны, он заявит о необходимости, чтобы Великобритания и ее союзники были готовы "использовать жесткую силу для защиты своих интересов" против стран, которые "насмехаются над международным правом".

"Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра", — заявит Уильямсон.