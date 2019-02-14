Большинство французов поддерживают прекращение протестов "желтых жилетов"

Новости мира: Согласно последнему опросу, 56% опрошенных граждан Франции выступают за прекращение мобилизации "желтых жилетов" на улицах в городах страны.

Согласно опросу, проведенного по заказу французского телеканала BFM TV, более половины французов выступают за прекращение протестов антиправительственного движения "желтых жилетов".

Сообщается, что по прошествии 3-х месяцев протестов, 56% опрошенных считают, что движение должно прекратить мобилизацию людей на улицах. Это на 11% больше, чем по сравнению с данными за прошлый месяц.

Несмотря на то, что большинство граждан Франции, а это около 58%, поддерживают или сочувствуют движению, 64% выразили мнение, что еженедельные протесты больше не отражают изначальные требования движения.

Среди сторонников кандидатов, которые выдвигали свои кандидатуры на президентских выборах в 2017 году, избиратели Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен наиболее активно поддерживают продолжение движения (64% и 57% респондентов соответственно), тогда как среди избирателей действующего президента Франции Эммануэля Макрона только 31% проголосовали за продолжение протестов.

Правительство Франции ранее выделило 38 млн евро финансовой помощи для работников, которые были вынуждены работать сокращенное рабочее время из-за протестов "желтых жилетов".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести 26 мая референдум по поводу протестов "желтых жилетов". Уже начались переговоры с французскими типографиями и поставщиками бумаги для подготовки конвертов и бюллетеней для голосования. Официально о референдуме еще не объявляли.