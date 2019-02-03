"Желтые жилеты": Эммануэль Макрон планирует провести референдум

Новости мира: Официально о референдуме еще не было объявлено.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести 26 мая референдум по поводу протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает Le figaro.

Отмечается, что уже начались переговоры с французскими типографиями и поставщиками бумаги для подготовки конвертов и бюллетеней для голосования. Официально о референдуме еще не объявляли.

Напомним, впервые "желтые жилеты" вышли на массовые акции протеста 17 ноября 2018 года. Причиной их недовольства изначально послужило запланированное повышение акцизной ставки на автомобильное топливо.

В ответ на уличные выступления французские власти отказались от этой инициативы, введя мораторий.

Отметим, что в Париже десятки тысяч сторонников движения "Желтые жилеты" вышли на 12-ю по счету акцию во Франции.