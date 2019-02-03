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"Желтые жилеты": Эммануэль Макрон планирует провести референдум

&quot;Желтые жилеты&quot;: Эммануэль Макрон планирует провести референдум
16:19 Сегодня Телеграф

Новости мира: Официально о референдуме еще не было объявлено.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести 26 мая референдум по поводу протестов "желтых жилетов". Об этом сообщает Le figaro.

Отмечается, что уже начались переговоры с французскими типографиями и поставщиками бумаги для подготовки конвертов и бюллетеней для голосования. Официально о референдуме еще не объявляли.

Напомним, впервые "желтые жилеты" вышли на массовые акции протеста 17 ноября 2018 года. Причиной их недовольства изначально послужило запланированное повышение акцизной ставки на автомобильное топливо.

Полиция Парижа вновь применяла слезоточивый газ к "желтым жилетам"

В ответ на уличные выступления французские власти отказались от этой инициативы, введя мораторий.

Отметим, что в Париже десятки тысяч сторонников движения "Желтые жилеты" вышли на 12-ю по счету акцию во Франции.

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Референдум, Президент Франции, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты, Президент Франции Эммануэль Макрон.
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