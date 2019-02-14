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Лондон вновь провалил голосование за стратегию по Brexit

Лондон вновь провалил голосование за стратегию по Brexit
22:05 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Правительство Терезы Мэй провалило новое голосование в парламенте, на этот раз символическое.

Палата общин парламента Великобритании отклонила подход правительства Терезы Мэй к реализации выхода страны из Евросоюза

Против планов правительства выступили 303 депутата, за – 258.

Голосование в парламенте было символическим и предполагало, что Палата общин "вновь заявляет о своей поддержке" стратегии Brexit, которую она поддержала в ходе голосования в прошлом месяце.

В том голосовании депутаты призвали заменить так называемый "запасной механизм" для ирландской границы на "альтернативные механизмы", а также заявили о своем несогласии с идеей выхода без соглашения.

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Сегодня депутаты также отклонили предложение Шотландской национальной партии продлить процедуру выхода как минимум на три месяца.

Великобритания продолжает переговоры с ЕС о внесении изменений в соглашение о Brexit и после их завершения 27 февраля будет проведено еще одно голосование в Палате общин.

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Великобритания, Палата общин, Тереза Мэй, Парламент Великобритании, Brexit.
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