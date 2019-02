Нидерланды пугают компании Brexit-монстром

Правительство Нидерландов визуализировало Brexit в виде гигантского монстра в стиле куклы из Маппет-шоу, лежащей на столе.

Фото с таким персонажем разместил в Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"Вы уже проверили, какое влияние окажет Brexit на вас или вашу компанию? Проведите проверку влияния Brexit по адресу http://brexitloket.nl или посетите http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit ... Не дайте Brexit встать на вашем пути... или лечь", - написал Брок.

