Нидерланды пугают компании Brexit-монстром

Новости мира: Правительство Нидерландов создало Brexit-монстра для предупреждения компаний от последствий "жесткого" выхода Британии из ЕС.

Правительство Нидерландов визуализировало Brexit в виде гигантского монстра в стиле куклы из Маппет-шоу, лежащей на столе.

Фото с таким персонажем разместил в Twitter глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"Вы уже проверили, какое влияние окажет Brexit на вас или вашу компанию? Проведите проверку влияния Brexit по адресу http://brexitloket.nl или посетите http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit ... Не дайте Brexit встать на вашем пути... или лечь", - написал Брок.

Heb jij al gecheckt welke gevolgen Brexit voor jou of je bedrijf heeft? Doe de Brexit Impact Scan op https://t.co/eytAlAwphK of kijk op https://t.co/U64nYectmE. Zorg dat Brexit jou niet in de weg zit....of ligt. pic.twitter.com/LWKOLnLPQl — Stef Blok (@ministerBlok) 14 февраля 2019 г.

Министр опубликовал ссылки на специальный сайт, где голландские компании могут увидеть потенциальное воздействие Brexit на свой бизнес.

Нидерланды – одни из главных торговых партнеров Великобритании, и голландские чиновники опасаются, что Brexit может нанести серьезный удар по экономике, особенно в случае выхода без соглашения.

Однако правительство Нидерландов заявляет, что страна уже получила и некоторую выгоду от Brexit. В прошлом году в Нидерланды пришли инвестиции в размере 291 млн евро и 42 фирмы переехали туда - вероятно, из-за влияния Brexit.

Кроме того, Агентство ЕС по лекарственным средствам переезжает из Лондона в Амстердам через Brexit. Голландцы также убедили японских электронных гигантов Sony и Panasonic разместить свои европейские штаб-квартиры в Нидерландах.