Эстония, Латвия и Финляндии хотят создать единый газовый рынок

Новости мира: Эстония подписала договор с Финляндией и Латвией о создании финско-эстонско-латвийского газового рынка.

Эстонская государственная компания Elering AS, системный администратор электрических и газовых сетей, подписала договор с сетевыми компаниями Финляндии и Латвии о создании к началу 2020 года финско-эстонско-латвийского газового рынка, говорится в сообщении Elering.

Заключенное соглашение дает возможность обеспечивать по единому газовому тарифу импорт газа в эти страны и упразднить пограничные сборы между ними, что означает, что в следующем году газ пойдет между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат, отмечает компания.

Энергетическая компания Elering на 100% принадлежит государству, управляет около 5,5 тыс. км сетей передачи электроэнергии и 150 подстанциями, а также 900 км газопроводов, 3 газоизмерительными станциями и почти 40 газораспределительными станциями.