ЕС откажется от оружия из Беларуси еще на год

ЕС продлит на год эмбарго на поставки оружия и спецсредств Беларуси.

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Diplomats have agreed to prolong by one year the EU’s arms embargo on #Belarus without any exemptions. Eu ambs should approve next week and official roll over before the 28 Feb deadline.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 февраля 2019 г.