Скачать
Пятница, 15.02.2019
ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев
ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев
Суд в Гааге обнародовал решение по "Крымскому делу" ПриватБанка
Суд в Гааге обнародовал решение по "Крымскому делу" ПриватБанка
Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии
Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии
Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019
Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019

"Антипольские" высказывания: МИД Польши вызвало посла Израиля

"Антипольские" высказывания: МИД Польши вызвало посла Израиля
14:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: МИД Польши вызвало "на ковер" посла Израиля из-за выступления Нетаньяху.

МИД Польши вызвало в пятницу на разговор посла Израиля в Варшаве Анну Азари в связи с якобы антипольскими высказываниями премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщила PAP пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

"Посол Израиля вызван в Министерство иностранных дел. Мы просто хотим получить объяснения в медийном деле, а конкретнее - о статье, появившейся в израильской газете, что касается выступления господина премьера Беньямина Нетаньяху в музее истории польских евреев. Мы хотим получить больше информации, а также передать польскую позицию", - заявила Сувара.

Дело касается публикации в четверг в израильской газете Jerusalem Post. Автор статьи написал, что во время посещения музея истории польских евреев в Варшаве Нетаньяху якобы сказал, что поляки в годы войны коллаборировали с нацистами во время Холокоста. Азари опровергла эти утверждения газеты, уточнив, что присутствовала во время этого выступления премьера Нетаньяху, и он этого не говорил. Она подчеркнула, что Нетаньяху не говорил о коллаборации польского народа с нацистами, а лишь отметил, что за утверждение о сотрудничестве отдельных поляков с нацистами никого не привлекли к уголовной ответственности.

По ее словам, Jerusalem Post по просьбе премьера Нетаньяху уже изменил статью с примечанием, что ее предыдущая версия была неправильной.

Вице-президент США: Иранский режим открыто выступает за еще один холокост

Как известно, Польша очень активно реагирует на ложные публичные заявления или статьи в мировых СМИ о том, что поляки были союзниками нацистов или сотрудничали с нацистами. В феврале 2018 году в закон об ИНП Польши была внесена поправка, которой разрешалось уголовное преследование всех, кто публично и вопреки фактам обвиняет польский народ и поляков в коллаборации с Гитлером. Эта поправка вызвала резкое ухудшение в отношениях Польши с Израилем и США, которые требовали ее отмены. После длительных переговоров и дискуссий Польша через несколько месяцев отменила эту поправку.

Нетаньяху в Варшаве принял участие в конференции по установлению мира на Ближнем Востоке, которая состоялась 14-15 февраля. Из-за неисправности правительственного самолета израильский премьер вынужден был остаться в Варшаве дольше, ожидая прибытия другого воздушного судна. Нетаньяху вылетел в Израиль в пятницу утром.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Израиль, Беньямин Нетаньяху, Анна Азари.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
05 Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей
Продажи авто в Европе падают уже почти пол года
Кэти Перри и Орландо Блум обручились
Кэти Перри и Орландо Блум обручились
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь