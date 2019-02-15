"Антипольские" высказывания: МИД Польши вызвало посла Израиля

Новости мира: МИД Польши вызвало "на ковер" посла Израиля из-за выступления Нетаньяху.

МИД Польши вызвало в пятницу на разговор посла Израиля в Варшаве Анну Азари в связи с якобы антипольскими высказываниями премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом сообщила PAP пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

"Посол Израиля вызван в Министерство иностранных дел. Мы просто хотим получить объяснения в медийном деле, а конкретнее - о статье, появившейся в израильской газете, что касается выступления господина премьера Беньямина Нетаньяху в музее истории польских евреев. Мы хотим получить больше информации, а также передать польскую позицию", - заявила Сувара.

Дело касается публикации в четверг в израильской газете Jerusalem Post. Автор статьи написал, что во время посещения музея истории польских евреев в Варшаве Нетаньяху якобы сказал, что поляки в годы войны коллаборировали с нацистами во время Холокоста. Азари опровергла эти утверждения газеты, уточнив, что присутствовала во время этого выступления премьера Нетаньяху, и он этого не говорил. Она подчеркнула, что Нетаньяху не говорил о коллаборации польского народа с нацистами, а лишь отметил, что за утверждение о сотрудничестве отдельных поляков с нацистами никого не привлекли к уголовной ответственности.

По ее словам, Jerusalem Post по просьбе премьера Нетаньяху уже изменил статью с примечанием, что ее предыдущая версия была неправильной.

Как известно, Польша очень активно реагирует на ложные публичные заявления или статьи в мировых СМИ о том, что поляки были союзниками нацистов или сотрудничали с нацистами. В феврале 2018 году в закон об ИНП Польши была внесена поправка, которой разрешалось уголовное преследование всех, кто публично и вопреки фактам обвиняет польский народ и поляков в коллаборации с Гитлером. Эта поправка вызвала резкое ухудшение в отношениях Польши с Израилем и США, которые требовали ее отмены. После длительных переговоров и дискуссий Польша через несколько месяцев отменила эту поправку.

Нетаньяху в Варшаве принял участие в конференции по установлению мира на Ближнем Востоке, которая состоялась 14-15 февраля. Из-за неисправности правительственного самолета израильский премьер вынужден был остаться в Варшаве дольше, ожидая прибытия другого воздушного судна. Нетаньяху вылетел в Израиль в пятницу утром.