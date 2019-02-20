Авиарейсы в Сицилии отменены – всему виной извержение вулкана Этна

Новости мира: Из-за облака пепла аэропорт Катанья-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы.

На Сицилии во второй раз за несколько месяцев активизировался самый высокий вулкан Европы — Этна, из-за облака пепла которого аэропорт Катанья-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы. Об этом сообщает издание Express.

"Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты. Ограничение - до 4 вылетов ежечасно: возможны задержки и неудобства даже на вылетах. По поводу любой информации относительно отдельных рейсов обратитесь к авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.

Информации о пострадавших нет.

Последний раз извержение вулкана Этна, вызванное землетрясениями, можно было наблюдать в конце декабря прошлого года. Тогда на Сицилии частично закрыли воздушное пространство, в частности не работал аэропорт Катания.

Как известно, Этна является одним из трех действующих вулканов Италии. Он "проснулся" в июле 2018 года.