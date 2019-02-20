Латвия откроет свое консульство в Донецкой области

Новости мира: Латвийская республика хочет открыть свое Почетное консульство в Донецкой области.

Латвийская Республика планирует открыть Почетное консульство в Донецкой области. Об этом 20 февраля на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куць.

"Латвийская Республика планирует открыть Почетное консульство в Донецкой области. Об этом во время встречи в ДонОГА сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс", - написал глава области.

Также он добавил: "Рад, что в числе кандидатов на должность почетного консула латвийская сторона рассматривает и кандидатуру местного волонтера, капеллана, общественного деятеля Александра Павенкова".

Куць отметил, что обсудил с послом также вопросы сотрудничества украинских и латвийских капелланов, гуманитарной поддержки прифронтовых территорий.