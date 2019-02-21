Норвегия в ООН: Агрессия РФ – это не двухсторонний конфликт, а глобальный

Новости мира: Представитель Норвегии в ООН заявил, что агрессия РФ- это не конфликт двух сторон, а глобальный.

Вооруженная агрессия РФ и увлечения украинских кораблей вместе с членами экипажей в районе Керченского пролива, а также блокирование Россией доступа к Азовского моря - это не двусторонний конфликт, а проблема глобального характера. Об этом заявила в среду на заседании ГА ООН постоянный представитель Норвегии при ООН посол Мона Юуль (Mona Juul), которая выступала также от имени Дании, Финляндии, Исландии, и Швеции..

"Россия прибегла к эскалации напряженности путем применения силы к (украинским - ред.) судам. Мы призываем к скорейшему освобождению кораблей и 24 членов украинских экипажей, которые продолжают находиться задержанными в России", - заявила норвежский постпред. Она также призвала к возобновлению свободного доступа в украинские порты в Азовском море.

"Мы подчеркиваем, что эти нарушения Международного права, Устава ООН, Хельсинкского итогового акта, Парижской хартии не являются двусторонним вопросом, или европейской проблемой. Это - проблема глобального характера", - отметила Мона Юуль.

Постоянный представитель Норвегии также обратила внимание на милитаризацию Россией Крымского полуострова и постоянные нарушения прав человека со стороны оккупационных властей в Крыму.

В то же время, европейский дипломат обратила внимание на невыполнение Минских договоренностей, в частности, невыполнение первоначальных требований о прекращении огня. "Мы призываем Россию прекратить подпитывать конфликт путем поставки своей военной поддержки вооруженным группировкам, а также вывести оружие и личный состав с украинских территорий, неподконтрольных правительству", - заявила дипломат. Она также обратила внимание на то, что ООН не использовала все инструменты для урегулирования конфликта, развязанного Россией против Украины.

"Мы призываем Генерального секретаря и всю Организацию Объединенных Наций осознать, что можно сделать больше для того, чтобы восстановить безопасность и обеспечить сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила постоянный представитель Норвегии при ООН.