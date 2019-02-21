Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Норвегия в ООН: Агрессия РФ – это не двухсторонний конфликт, а глобальный

Норвегия в ООН: Агрессия РФ – это не двухсторонний конфликт, а глобальный
01:44 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Представитель Норвегии в ООН заявил, что агрессия РФ- это не конфликт двух сторон, а глобальный.

Вооруженная агрессия РФ и увлечения украинских кораблей вместе с членами экипажей в районе Керченского пролива, а также блокирование Россией доступа к Азовского моря - это не двусторонний конфликт, а проблема глобального характера. Об этом заявила в среду на заседании ГА ООН постоянный представитель Норвегии при ООН посол Мона Юуль (Mona Juul), которая выступала также от имени Дании, Финляндии, Исландии, и Швеции..

"Россия прибегла к эскалации напряженности путем применения силы к (украинским - ред.) судам. Мы призываем к скорейшему освобождению кораблей и 24 членов украинских экипажей, которые продолжают находиться задержанными в России", - заявила норвежский постпред. Она также призвала к возобновлению свободного доступа в украинские порты в Азовском море.

"Мы подчеркиваем, что эти нарушения Международного права, Устава ООН, Хельсинкского итогового акта, Парижской хартии не являются двусторонним вопросом, или европейской проблемой. Это - проблема глобального характера", - отметила Мона Юуль.

Постоянный представитель Норвегии также обратила внимание на милитаризацию Россией Крымского полуострова и постоянные нарушения прав человека со стороны оккупационных властей в Крыму.

В то же время, европейский дипломат обратила внимание на невыполнение Минских договоренностей, в частности, невыполнение первоначальных требований о прекращении огня. "Мы призываем Россию прекратить подпитывать конфликт путем поставки своей военной поддержки вооруженным группировкам, а также вывести оружие и личный состав с украинских территорий, неподконтрольных правительству", - заявила дипломат. Она также обратила внимание на то, что ООН не использовала все инструменты для урегулирования конфликта, развязанного Россией против Украины.

Латвия в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных

"Мы призываем Генерального секретаря и всю Организацию Объединенных Наций осознать, что можно сделать больше для того, чтобы восстановить безопасность и обеспечить сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила постоянный представитель Норвегии при ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Норвегия, РФ, Заявление, Конфликт, Агрессия, Представитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь