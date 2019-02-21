Латвия в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных

Новости Украины: Представитель Латвии выступая на Генассамблее ООН призвал РФ освободить незаконно заключенных.

Постоянный представитель Латвии при ООН Андрейс Пилдеговичс (Andrejs Pildegovičs) призвал Россию освободить незаконно заключенных украинского кинорежиссера Олега Сенцова, журналиста Укринформа Романа Сущенко, а также прекратить преследование других политзаключенных.

Об этом Пилдеговичс заявил в среду, выступая на Генассамблее ООН по рассмотрению вопроса российской агрессии против Украины.

"Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинских политических заключенных, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко", - заявил европейский дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание на судебные преследования, убийства и нарушения прав граждан на оккупированных Россией украинских территориях, особенно в Крыму.

"Наиболее уязвимые группы в Крыму - это крымские татары, чья история полна страданий и преследований. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о пытках, насильственных исчезновениях и убийствах, а также нарушении свободы выражения мнений, религии или вероисповедания, свободы СМИ", - отметил латвийский постпред.

Он подчеркнул, что Латвия серьезно осуждает дискриминацию в отношении крымских татар, "и мы продолжим поднимать этот вопрос на международном уровне". Он также пообещал прилагать усилия для обеспечения возможностей для международного мониторинга ситуации в Крыму.