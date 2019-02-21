Латвия в ООН призвала Россию освободить украинских политзаключенных

Постоянный представитель Латвии при ООН Андрейс Пилдеговичс (Andrejs Pildegovičs) призвал Россию освободить незаконно заключенных украинского кинорежиссера Олега Сенцова, журналиста Укринформа Романа Сущенко, а также прекратить преследование других политзаключенных.
Об этом Пилдеговичс заявил в среду, выступая на Генассамблее ООН по рассмотрению вопроса российской агрессии против Украины.
"Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинских политических заключенных, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко", - заявил европейский дипломат.
Вместе с тем он обратил внимание на судебные преследования, убийства и нарушения прав граждан на оккупированных Россией украинских территориях, особенно в Крыму.
"Наиболее уязвимые группы в Крыму - это крымские татары, чья история полна страданий и преследований. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о пытках, насильственных исчезновениях и убийствах, а также нарушении свободы выражения мнений, религии или вероисповедания, свободы СМИ", - отметил латвийский постпред.
Он подчеркнул, что Латвия серьезно осуждает дискриминацию в отношении крымских татар, "и мы продолжим поднимать этот вопрос на международном уровне". Он также пообещал прилагать усилия для обеспечения возможностей для международного мониторинга ситуации в Крыму.