Каталония массово протестует: 28 пострадавших от стычек с полицией (Фото)

Новости мира: В испанской Каталонии растет число пострадавших от стычек с полицией во время всеобщей забастовки.

В результате стычек жителей Каталонии с местными полицейскими в рамках всеобщей забастовки пострадало уже 28 человек, пишет La Vanguardia со ссылкой на МВД Испании.

Отмечается, что среди пострадавших — 12 работников полиции и один журналист.

По имеющимся данным, около 9 тыс. человек организовались у здания представительства правительства Испании и региона Каталония. До этого участники массовых протестов блокировали дороги и железнодорожные пути.

Всеобщую забастовку в Каталонии организовывают профсоюзы и организации, выступающие за независимость региона. Официальными требованиями они называют - сокращение рабочей недели до 35 часов и утверждение минимальной зарплаты в размере 1200 евро.

Кроме этого, протестующие недовольны судебным процессом в Верховном суде Испании на 12 бывшими членами правительства Каталонии.

Ранее сообщалось, каталонские активисты 21 февраля жгли шины и попытались заблокировать автомагистрали на северо-востоке Испании в знак протеста против суда над 12 каталонскими лидерами, которые выступили за независимость региона.