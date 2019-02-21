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Протестующие в Албании потребовали отставки правительства

Протестующие в Албании потребовали отставки правительства
16:46 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Албании тысячи сторонников оппозиции требуют отставки правительства.

Тысячи протестующих, которые поддерживают оппозицию Албании, собрались у здания парламента с требованием отставки правительства.

Об этом сообщает Associated Press.

Здание парламента в центре Тираны охраняют сотни полицейских, периметр обнесли колючей проволокой. Сессию парламента в четверг отменили.

Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами. Оппозиционные депутаты во главе с лидером правоцентристской Демократической партии Лулзимом Баша подписали заявление о выходе из парламента и требуют досрочных выборов.

Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами.

"Мы будем вести гражданскую, мирную и демократическую борьбу за восстановление легитимности и демократии в Албании", - сказал Баша перед началом митинга.

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Правящие социалисты занимают 74 места в 140-местном парламенте.

На прошлой неделе участники антиправительственного митинга пытались прорваться в офис премьер-министра, возникли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

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Протесты, Албания, Лулзим Баша.
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