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Накануне выборов: оппозиция обвинила власти Молдовы в отравлении ртутью

Накануне выборов: оппозиция обвинила власти Молдовы в отравлении ртутью
17:31 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Новости мира: Лидеры двух оппозиционных партий Молдовы накануне выборов в парламент обвинили действующую власть в отравлении.

За несколько дней до выборов парламента Молдовы два представителя оппозиции страны в четверг сделали заявление об отравлении ртутью, передает издание NewsMaker.

Лидеры ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду обвинили молдавские власти в отравлении их тяжелыми металлами. Сегодня, 21 февраля, в рамках пресс-конференции они заявили, что действующая «власть хочет их смерти».

Главы партий «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и правда» Майя Санду и Андрей Нэстасе обращались к врачам, которые, по их словам, подтвердили отравление ртутью.

В частности, Майя Санду рассказала журналистам, что после лечения удалось снизить в крови уровень тяжелых металлов, но со временем он стал вновь расти. Она, ссылаясь на заключение враче, заявила, что «естественным путем так отравиться невозможно». По словам Санду, тоже самое произошло и с лидером партии «Платформа Достоинство и правда» Андреем Нэстасе. У двух лидеров оппозиции возникли такие подозрения «учитывая нападки власти» на тех, «кто с ней борется».

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Нэстасе к заявлению своей коллеги добавил, что «власть желает нашей смерти», отравляя их и других коллег-оппозиционеров, в том числе ртутью.

Обвинения оппозиционеров связаны с грядущими парламентскими выборами в Молдове. Как заявил пресс-секретарь демократов Виталий Гамурарь, «осталось всего несколько дней до выборов, потому и посыпались в наш адресс различные обвинения, очевидно, необоснованные».

Как известно, 24 февраля 2019 года в Молдове состоятся парламентские выборы. Впервые они пройдут по новой системе, когда половина парламента будет избрана по округам, а вторая по партийным спискам.

Эксперты и опросы общественного мнения утверждают, что в таких условиях ни одна политическая сила на получит большинство в парламенте, что приведет к многомесячным переговорам о создании коалиции или вовсе новые выборы.

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Все по теме:

Молдова, Выборы в Молдове, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдове, Андрей Нэстасе, Оппозиция Молдовы.
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