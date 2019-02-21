Меркель поддерживает Юнкера в споре с Орбаном

Новости мира: Меркель вступилась за Юнкера в конфликте с Венгрией.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер имеет полную поддержку с его стороны перед лицом новой венгерской правительственной кампании, которая утверждает, что руководство ЕС намеренно ослабляет внешние границы блока, чтобы впустить больше мигрантов.

Об этом пишет AP.

Меркель заявила в четверг: "Жан-Клод Юнкер имеет мою полную солидарность, и мы также выражаем это четко в наших дискуссиях с Венгрией".

Венгерское правительство начало новую кампанию, обвиняя Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании "заполнить Венгрию мигрантами". Правительство премьер-министра Виктора Орбана выставило плакаты, которые утверждают, что лидеры ЕС выполняют инструкции Сороса. На плакатах изображен президент Еврокомиссии.

Юнкер заявил, что партия "Фидес" Орбана должна покинуть ряды Европейской народной партии, но Меркель ушла от ответа на вопрос о том, когда ее терпение по отношению к Орбану иссякнет.

Следующая встреча группы ЕНП, к которой принадлежит "Фидес", состоится 6 марта.