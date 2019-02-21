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Меркель поддерживает Юнкера в споре с Орбаном

Меркель поддерживает Юнкера в споре с Орбаном
17:20 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Меркель вступилась за Юнкера в конфликте с Венгрией.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер имеет полную поддержку с его стороны перед лицом новой венгерской правительственной кампании, которая утверждает, что руководство ЕС намеренно ослабляет внешние границы блока, чтобы впустить больше мигрантов.

Об этом пишет AP.

Меркель заявила в четверг: "Жан-Клод Юнкер имеет мою полную солидарность, и мы также выражаем это четко в наших дискуссиях с Венгрией".

Венгерское правительство начало новую кампанию, обвиняя Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании "заполнить Венгрию мигрантами". Правительство премьер-министра Виктора Орбана выставило плакаты, которые утверждают, что лидеры ЕС выполняют инструкции Сороса. На плакатах изображен президент Еврокомиссии.

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Юнкер заявил, что партия "Фидес" Орбана должна покинуть ряды Европейской народной партии, но Меркель ушла от ответа на вопрос о том, когда ее терпение по отношению к Орбану иссякнет.

Следующая встреча группы ЕНП, к которой принадлежит "Фидес", состоится 6 марта.

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Все по теме:

Мигранты, Германия, ЕС, Ангела Меркель, Венгрия, Жан-Клод Юнкер, Виктор Орбан.
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