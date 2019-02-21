Денисова и омбудсмен Греции подписали меморандум о сотрудничестве

Новости мира: Омбудсмены Украины и Греции заключили меморандум о сотрудничестве.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом.

"Это важно для соблюдения гуманитарных прав граждан Украины и Греции. Сегодня 168 наших граждан ожидают назначения приговоров или уже отбывают наказания в греческих тюрьмах. Многие из них нуждаются в медицинской помощи и улучшении условий держания", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она также отметила, что в Украине проживает многочисленная греческая диаспора, в том числе около 30 тысяч человек - вблизи линии разграничения со временно оккупированными территориями на востоке Украины. "Однако омбудсмен Греческой Республики не наделен полномочиями защиты своих граждан на территориях иностранных стран. Со своей стороны заверила, что буду всячески способствовать соблюдению прав граждан Греции в Украине", - сообщила Л.Денисова.