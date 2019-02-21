Москалькова призналась, что не имеет мандата на обмен пленными

Новости Украины: Украинский и российский омбудсмены провели переговоры о состоянии украинских политзаключенных прямо в коридоре парламента Греции.

Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова провела переговоры со своей российской коллегой Татьяной Москальковой, по итогам которых заявила, что Москалькова не уполномочена решать вопросы обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Согласно сообщению Людмилы Денисовой в Facebook, Москалькова по итогам переговоров в Афинах заявила, что не имеет мандата по вопросам обмена пленными. Украинский омбудсмен в свою очередь напомнила российской коллеге, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов во время последнего заседания заявлял, что именно Москалькова уполномочена заниматься этим вопросом.

Украинский омбудсмен сделала вывод, что блокирование процесса обмена пленными свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в судьбе своих граждан.

Людмила Денисова также отметила, что обсуждала с Москальковой вопрос предоставления медицинской помощи раненым в районе Керченского пролива морякам.

«Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко нуждаются в немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не в поверхностных осмотрах», - написала Денисова. Омбудсмен также обсуждала состояние здоровья политзаключенных Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым все еще не предоставлено полноценное лечение при наличии медицинских заключений о критичном состоянии их здоровья.

Встреча украинского и российского омбудсмена, по словам Денисовой, проходила в коридоре здания парламента Греции поскольку «российская сторона так и не согласовала время», и Денисовой пришлось остановить российского омбудсмена просто в коридоре.

Ранее сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что украинская сторона предлагает России обменять 25 украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму на 25 граждан России.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".