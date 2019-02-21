МИД Литвы настаивает на сохранении санкций против РФ

Новости мира: Литва поддерживает санкции против России до полного возврата Крыма Украине.

Министерство иностранных дел Литовской Республики заявляет, что санкции против Российской Федерации должны действовать до полного возврата оккупированного Крыма Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Литвы.

Литва будет продолжать стремиться к тому, чтобы международное сообщество усилило реакцию на грубые нарушения международного права Российской Федерацией в Украинской Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях Украины, Керченском проливе и Азовском море, говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что международные санкции и санкции ЕС в отношении Российской Федерации должны продолжаться до полного отступления России из незаконно занятых территорий Украины.

"В то же время мы обязаны реагировать и на новые попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине, такие, как помехи свободной навигации в Азовском море, провокационные действия военных сил России в Черном море, когда были протаранены, обстреляны и незаконно задержаны украинские судна и их экипажи. Мы осуждаем данные грубые нарушения международного права и призываем Российскую Федерацию незамедлительно освободить незаконно заключенных украинских моряков и других незаконно задержанных украинских граждан, обеспечить беспрепятственную и свободную навигацию и транзит в Азовском море и Керченском проливе, прекратить ограничения основных прав человека в Крыму, нарушения свобод массовой информации, мирных собраний, религий и убеждений, а также преследования крымских татар", - говорится в сообщении.

Незаконные действия Российской Федерации не только попирают двусторонние и многосторонние соглашения об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и создают угрозу безопасности и стабильности во всей Европе. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 68/262 от 27 марта 2014 года утвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, осудила действия России как нарушающие международное право, закрепила Крым в качестве части территории Украины и подчеркнула непризнание результатов срежиссированного Россией Крымского "референдума".

В 2016, 2017, 2018 гг. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюции о положении прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 14 ноября 2016 г.

Международный уголовный суд представил предварительный вывод о международном военном конфликте в Крыму, а решение Комитета министров Совета Европы от 3 мая 2017 г. о ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ясно признает, что военная агрессия Российской Федерации, начатая пять лет назад в Украинской Автономной Республике Крым и в настоящее время продолжающаяся в Восточной Украине, грубо нарушает международные правовые нормы, Хартию ООН, положения Хельсинкского Заключительного акта и Будапештский меморандум 1994 г.