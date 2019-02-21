Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

МИД Литвы настаивает на сохранении санкций против РФ

МИД Литвы настаивает на сохранении санкций против РФ
21:56 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира: Литва поддерживает санкции против России до полного возврата Крыма Украине.

Министерство иностранных дел Литовской Республики заявляет, что санкции против Российской Федерации должны действовать до полного возврата оккупированного Крыма Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Литвы.

Литва будет продолжать стремиться к тому, чтобы международное сообщество усилило реакцию на грубые нарушения международного права Российской Федерацией в Украинской Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях Украины, Керченском проливе и Азовском море, говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что международные санкции и санкции ЕС в отношении Российской Федерации должны продолжаться до полного отступления России из незаконно занятых территорий Украины.

"В то же время мы обязаны реагировать и на новые попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине, такие, как помехи свободной навигации в Азовском море, провокационные действия военных сил России в Черном море, когда были протаранены, обстреляны и незаконно задержаны украинские судна и их экипажи. Мы осуждаем данные грубые нарушения международного права и призываем Российскую Федерацию незамедлительно освободить незаконно заключенных украинских моряков и других незаконно задержанных украинских граждан, обеспечить беспрепятственную и свободную навигацию и транзит в Азовском море и Керченском проливе, прекратить ограничения основных прав человека в Крыму, нарушения свобод массовой информации, мирных собраний, религий и убеждений, а также преследования крымских татар", - говорится в сообщении.

Незаконные действия Российской Федерации не только попирают двусторонние и многосторонние соглашения об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и создают угрозу безопасности и стабильности во всей Европе. Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 68/262 от 27 марта 2014 года утвердила суверенитет и территориальную целостность Украины, осудила действия России как нарушающие международное право, закрепила Крым в качестве части территории Украины и подчеркнула непризнание результатов срежиссированного Россией Крымского "референдума".

Новые санкции против РФ: Лавров обвинил "русофобов" в давлении на ЕС

В 2016, 2017, 2018 гг. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюции о положении прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, 14 ноября 2016 г.

Международный уголовный суд представил предварительный вывод о международном военном конфликте в Крыму, а решение Комитета министров Совета Европы от 3 мая 2017 г. о ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ясно признает, что военная агрессия Российской Федерации, начатая пять лет назад в Украинской Автономной Республике Крым и в настоящее время продолжающаяся в Восточной Украине, грубо нарушает международные правовые нормы, Хартию ООН, положения Хельсинкского Заключительного акта и Будапештский меморандум 1994 г.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкции, Литва, Донбасс, МИД Литвы, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь