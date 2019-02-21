Новые санкции против РФ: Лавров обвинил "русофобов" в давлении на ЕС

Новости мира: В российском МИДе вновь говорят о русофобии на фоне расширения санкция в связи с агрессией в Черном море против Украины.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о «давлении русофобов» США и Украины на ЕС на фоне расширения санкций за атаку на украинские корабли в районе Керченского пролива с последующим взятием в плен группы украинских моряков. Об этом он сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент.

По его словам, «не все в Европе поддерживают нормализацию российско-евросоюзовских связей», от чего ежедневно проводится антироссийская кампания. Лавров отметил, что Россию «упорно пытаются представить в качестве стратегической угрозы» безопасности Евросоюза, от чего принимаются и продлеваются «односторонние рестрикции». Глава МИД РФ сетует на то, что ЕС на днях в очередной раз «поддался давлению своих внутренних русофобов», в том числе американских и украинских.

Сергей Лавров также пожаловался на «втягивание» Украины и Грузии в НАТО.

По его словам, европейская общественность демонизацией Росссии планирует «создать удобную ширму для решения геополитических задач».

«Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывание военной инфраструктуры Альянса вблизи российских границ», - добавил Лавров.

Ранее сообщалось, в ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября.

Как сообщалось, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".

Ранее сообщалось, Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини во время встречи в пятницу среди прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

Российский рынок акций снизился на фоне новостей о возможных санкциях Евросоюза и США за пленение украинских моряков в Керченском проливе.