Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Новые санкции против РФ: Лавров обвинил "русофобов" в давлении на ЕС

Новые санкции против РФ: Лавров обвинил "русофобов" в давлении на ЕС
16:19 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф

Новости мира: В российском МИДе вновь говорят о русофобии на фоне расширения санкция в связи с агрессией в Черном море против Украины.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о «давлении русофобов» США и Украины на ЕС на фоне расширения санкций за атаку на украинские корабли в районе Керченского пролива с последующим взятием в плен группы украинских моряков. Об этом он сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, передает корреспондент.

По его словам, «не все в Европе поддерживают нормализацию российско-евросоюзовских связей», от чего ежедневно проводится антироссийская кампания. Лавров отметил, что Россию «упорно пытаются представить в качестве стратегической угрозы» безопасности Евросоюза, от чего принимаются и продлеваются «односторонние рестрикции». Глава МИД РФ сетует на то, что ЕС на днях в очередной раз «поддался давлению своих внутренних русофобов», в том числе американских и украинских.

Сергей Лавров также пожаловался на «втягивание» Украины и Грузии в НАТО.

По его словам, европейская общественность демонизацией Росссии планирует «создать удобную ширму для решения геополитических задач».

«Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывание военной инфраструктуры Альянса вблизи российских границ», - добавил Лавров.

Лавров о США: Санкции не действуют, мне их жаль

Ранее сообщалось, в ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября.

Как сообщалось, перед заседанием глав МИД стран ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз может принять решение о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе "в ближайшие пару недель".

Ранее сообщалось, Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини во время встречи в пятницу среди прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

Российский рынок акций снизился на фоне новостей о возможных санкциях Евросоюза и США за пленение украинских моряков в Керченском проливе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, НАТО, Санкции, Сергей Лавров, МИД РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь