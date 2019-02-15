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Представители США и ЕС обсуждали санкции против РФ из-за ситуации в Азове

Представители США и ЕС обсуждали санкции против РФ из-за ситуации в Азове
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: США и Евросоюз обсудили возможные санкции против России в связи с фактом агрессии в Керченском проливе.

Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини во время встречи в пятницу среди прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться в следующий понедельник.

«Я уверен, что в беседе Федерика Могерини и Майк Помпео касались темы ограничительных мер в результате инцидентов в Керченском проливе и вокруг Азовского моря. Я не знаю ничего о каких-то совместных решениях в этом смысле. Мы не делаем этого обычно - мы принимаем свои решения, они принимают свои. Процесс продолжается сейчас в Европейском Совете по определению мер, которые могут быть осуществлены Евросоюзом в этой связи. Эти предложения, насколько мне известно, не будут завершены до понедельника, но они появятся уже в скором времени», - отметил официальный представитель ЕС.

Сенаторы США представили новый список санкций против РФ

Как сообщалось, 13 февраля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на РФ «в ответ на ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в пресс-релизе сенатского комитета по внешней политике.

Законопроект предусматривает введение ограничений для инвесторов на соглашения относительно российского государственного долга, санкций против российских энергетических компаний и банков. Сенаторы также предлагают ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа за пределами России и лиц, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Санкции на горизонте: Акции российских компаний дешевеют

Из-за угрозы новых санкций против России резко подешевел рубль.

Кроме того, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые западные санкции в отношении России могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Речь шла только о санкциях за агрессивные действия РФ в районе Керченского пролива. По информации издания, США и Евросоюз близки к тому, чтобы договориться о новых ограничительных мерах.

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Все по теме:

ЕС, США, Санкции, РФ, Керченский пролив, Федерика Могерини, Санкции РФ, Майк Помпео.
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