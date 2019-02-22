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Пятница, 22.02.2019
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В Испании женщина отравилась ужином в мишленовском ресторане и умерла

В Испании женщина отравилась ужином в мишленовском ресторане и умерла
10:12 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: pixabay.com

Новости мира: В испанском городе Ваоенсия от отравления скончалась 46-летняя женщина, которая ужинала в ресторане, получившим мишленовскую звезду в 2009 году.

В Испании 46-летняя женщина Мария Хесус Фернандес Кальво скончалась после посещения ресторана, который получил одну мишленовскую звезду в 2009 году.

Известно, что женщина отмечала день рождения супруга 16 февраля в ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Также, на торжественный ужин были приглашены 10 гостей. Сообщается, что женщина заказала блюдо, включающее в себя рис и сморчки. По возвращению домой,  у женщины проявились все симптомы отравления, а уже на следующее утро женщина скончалась. Отмечается, что также отравились ее муж и сын, а также не менее 10 приглашенных гостей.

По данному факту проводится расследование. По мнению следователей, причиной трагедии стало то, что грибы не были приготовлены должным образом. Такие грибы нужно отваривать около 15 минут и обязательно сливать воду. Из-за этого, в  них осталось токсичное вещество гидразин. На данный момент ресторан закрыт.

Следствие также не исключает версию, что  гостям подали блюдо из ложных сморчков - ядовитого гриба веселка обыкновенная. Шеф-повар ресторана Бернд Кноллер уже заявил, что "глубоко опечален" случившимся и сотрудничает со следствием. 

Напомним, в индийском в штате Карнатака на юге страны во время религиозного мероприятия в одном из храмов массово отравились люди. На торжественной церемонии людей угощали вареным рисом и овощами. Практически сразу после приема пищи люди стали жаловаться на боли в животе и тошноту. Причиной массового отравления могли стать пестициды, которые были в еде. Это довольно частое явление в данной стране.

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Испания, Отравление, Грибы, Валенсия, Мишленовский ресторан, Смерть4Женщина, Сморчки.
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