Ирландия подготовила план действий для смягчения последствий "жесткого" Brexit

Новости мира: Правительство Ирландии обнародовало план действий на случай "жесткого Brexit".

Правительство Ирландии опубликовало законопроект, призванный облегчить последствия возможного выхода Великобритании из Европейского Союза без соглашения.

Об этом сообщает Associated Press.

Ирландское правительство планирует ускорить принятие законопроекта в парламенте до запланированного выхода Британии из блока 29 марта.

Будучи крупным торговым партнером Великобритании и единственной страной ЕС, которая имеет сухопутную границу с Британией, Ирландия столкнется с огромным экономическим ударом, если в случае "жесткого Brexit" будут введены тарифы, таможенные проверки и другие барьеры между странами.

Вице-премьер Ирландии Саймон Ковни заявил, что законопроект попытается "компенсировать плохие последствия беспорядочного Brexit".

"Я надеюсь, что нам никогда не придется использовать положения, изложенные в этом законодательном акте. Я надеюсь, что нам никогда не придется применять этот законопроект", - сказал он.

Документ направлен на то, чтобы поддержать ирландский бизнес и гарантировать, что граждане по-прежнему могут получать медицинские и пенсионные выплаты в Британии.