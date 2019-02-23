В столице Венгрии почтили память героев Небесной Сотни (Фото)

Новости мира: Венгрия: Вспоминаем героев Небесной Сотни, всех погибших в противодействии российской агрессии.

В Будапеште почтили память героев Небесной Сотни и всех украинцев, отдавших жизнь в борьбе с российской агрессией. Памятные мероприятия прошли в рамках Дней украинской культуры, сообщили в Посольстве Украины в Венгрии.

"Мы вспоминаем о тех, кто боролся и борется за нашу страну, и о тех, кто в этой борьбе отдал жизнь. Вспоминаем героев Небесной Сотни, всех погибших в противодействии российской агрессии. Вспоминаем о всех украинских пленниках Кремля и о наших пленных военных моряках, за освобождение которых мы продолжим бороться", - сказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. Участники памятных мероприятий призвали мир к дальнейшей солидарности в вопросах возвращения украинского Крыма и освобождения оккупированной части Востока Украины.

К участникам мероприятия также обратился заслуженный деятель искусств, "голос Майдана" Владимир Гонский, который исполнил песню "Плине кача…" в память о погибших за будущее Украины. В конце присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Мероприятие было организовано совместно Посольством Украины и Государственным самоуправлением украинцев Венгрии.