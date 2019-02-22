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Пятница, 22.02.2019
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"Полуфашистский закон": В МИД прокомментировали заявление Будапешта

"Полуфашистский закон": В МИД прокомментировали заявление Будапешта
19:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД отреагировали на венгерское заявление о "полуфашистском" законе.

МИД Украины считает недопустимыми манипулирования Будапешта и дальнейшие требования Венгрии по изменению украинского образовательного закона.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины на запросы СМИ относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине.

Пресс-секретарь напомнила, что принятый в соответствии с внутренним законодательством и украинскими международными обязательствами Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии, а ее рекомендации находятся на стадии выполнения.

"Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами относительно его содержания", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Киев ведет диалог с партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидает такого же уважения к выбору украинского народа.

Представительница министерства заверила, в Украине "ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией".

Напомним, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что официальный Будапешт считает "полуфашистским" украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

"Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", - сказал он.

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МИД, Венгрия, Гергей Гуйяш.
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