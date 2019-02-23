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Латвия придумала, как вывести экономику из тени: ограничит "наличку"

Латвия придумала, как вывести экономику из тени: ограничит "наличку"
15:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: Латвия разрабатывает механизмы по выводу экономики из тени путем ограничения или запрета на использование наличных средств.

Министерство финансов Латвии планирует уменьшить уровень теневой экономики ограничением операций с использованием наличных средств, пишет портал Delfi.

Представитель латвийского минфина Алексис Яроцкис заявил, в прошлом году выводу экономики из тени способствовали партнеры из частного сектора. Отмечается, что по результатам работы, в частности со строительными компаниями и бизнесом общественного питания, были разработаны конкретные предложения.

В текущем году Латвия планирует расширить возможности электронного учета рабочего времени в строительстве, а также принимать меры по выводу экономики из тени в охранных фирмах, строительстве, питании и гостиничном бизнесе.

Налогоплательщики, ведущие предпринимательскую деятельность, и частные лица, не ведущие хозяйственную деятельность, столкнуться с более низким порогом использования наличности — 3000 евро (было 7200 евро).

Использовать наличные средства планируется запретить во время сделок по недвижимости и наложить ограничения на максимальную сумму при покупке транспортных средств.

Ранее сообщалось, Эстония подписала договор с Финляндией и Латвией о создании финско-эстонско-латвийского газового рынка.

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Экономика, Латвия, Теневая экономика, Минфин Латвии.
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