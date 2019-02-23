Участник предвыборной гонки в Молдове заявил о попытках отравления

Новости мира: Еще один участник предвыборной гонки в Молдове заявил, что его отравили ртутью.

Представитель молдавского оппозиционного предвыборного блока "ACUM" ("Сейчас") Александру Македон утверждает, что его и членов его семьи отравили ртутью.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Подтверждаю, что я и члены моей семьи стали жертвами хорошо спланированной атаки: нас отравили смесью токсичных металлов, включая ртуть. Все началось во время президентской предвыборной кампании 2016 года и продолжилось во время антиправительственных протестов в 2016 и 2017 годах", - написал Македон.

По его словам, он и члены его семьи прошли медицинское обследование, в том числе и в клиниках Украины и Германии, а результаты обследования показали, что концентрация ртути в его организме превышала норму в 8 раз.

Македон обвинил в отравлении правящую в Молдове Демократическую партию, заявив, что приложит максимум усилий, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Ранее об аналогичном отравлении заявили сопредседатели предвыборного блока "ACUM" Майя Санду (лидер партии "Действие и солидарность") и Андрей Нэстасе (председатель партии "Платформа "Достоинство и правда"").

Представители правящей Демократической партии все обвинения отвергли, заявив, что лидеры оппозиции "отравляют умы граждан ложью и дезинформацией".

Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 24 февраля в Молдове пройдут очередные парламентские выборы. Выборы впервые будут проходить по новой, смешанной системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам, а остальные 51 – по одномандатным округам.

В этот же день в стране пройдет и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.