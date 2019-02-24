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Россия начала вмешательство в парламентские выборы в Молдове

Россия начала вмешательство в парламентские выборы в Молдове
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Молдове зафиксировали факты вмешательства России в предстоящие парламентские выборы.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду считает, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

Об этом он заявил на одном из избирательных участков, сообщает корреспондент в Молдове.

«Российская Федерация использовала много инструментов влияния во время нынешней избирательной кампании. Самый «свежий» из таких фактов – открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Влада Плахотнюка)», - отметил спикер.

Глава молдавского парламента напомнил также и про так называемую миграционную амнистию, когда гражданам Молдовы, нарушившим миграционное законодательство РФ, разрешили выехать из России, а затем вернуться обратно (амнистия действует с 1 января по 25 февраля нынешнего года). Не менее ярким свидетельством, по словам Канду, стало и использование РФ в избирательных целях освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.

24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Основными конкурентами на выборах являются Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок «ACUM» (Сейчас), в состав которого входят партии «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда»». Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам – 8%.

По данным Центризбиркома на 13.00, явка составляет чуть более 27% избирателей.

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.

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Молдова, РФ, Парламент Молдовы, Вмешательство в выборы.
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