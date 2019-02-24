Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Командующий Силами обороны Эстонии открыл военный парад словами о НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии открыл военный парад словами о НАТО
16:30 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Союзники по НАТО демонстрируют решимость в деле защиты Эстонии

Союзники по НАТО находятся в Эстонии для защиты государства, если это понадобится, заявил командующий Силами обороны республики генерал-майор Мартин Херем (Martin Herem).

Открывая в воскресенье в Таллинне военный парад в честь 101-й годовщины независимости Эстонской республики, он отметил, что базирующиеся на авиабазе Эмари (Emari), военном городке Тапа (Tapa) и в Таллинне войска союзников "находятся здесь не для демонстрации или запугивания кого-либо".

"Они здесь для военной защиты Эстонского государства, если это понадобится", - подчеркнул командующий.

По его словам, "никогда еще ранее решимость наших союзников и их намерения не были такими ясными, как сейчас".

"Еще в этом году мы увидим очередной шаг по развитию нашего региона в более безопасный", - отметил М.Херем.

В Минобороны Эстонии заявили, что "фактически готовятся к войне"

Он напомнил, что на полигоне Адажи в Латвии создается штаб международной дивизии, личный состав которого будет состоять из представителей вооруженных сил Латвии, Дании и Эстонии, "свой вклад внесут и другие государства".

Этот штаб впервые свяжет оборону Латвии и Эстонии и станет частью безопасности региона Балтийского моря, пояснил командующий.

Генерал-майор сообщил также, что в Эстонии в этом году пройдут три крупных учения.

Парад приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid). В нем приняли участие более 900 военнослужащих Сил обороны. Союзники по НАТО были представлены знамёнными взводами из Германии, Дании, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. Также в параде участвовали подразделения Великобритании и Бельгии, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии батальона НАТО, подразделение Корпуса морской пехоты США.

Были продемонстрированы около 50 единиц боевой техники находящихся на вооружении Сил обороны и базирующихся в Эстонии войск союзников. В их числе бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, гаубицы, противотанковые ракетные комплексы Milan и Javelin, зенитные ракетные установки Mistral.

После парада быт открыт доступ публики для знакомства с боевой техникой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, НАТО, Оборона, Мартин Херем.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
03 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь