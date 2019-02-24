Беларусь жалуется на неравенство в Евразийском союзе

Новости мира: Беларусь отмечает сохранение неравных условий в определенных вопросах в Евразийском союзе.

Белорусская сторона не удовлетворена ситуацией с выстраиванием единой промышленной политики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отмечая, что сохраняются неравные условия для промышленных предприятий. Об этом заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, информирует УНН.

“Недовольство вызывают те подходы, которые существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство при продаже техники потребителям”, — сказал Ляшенко.

По его словам, это связано с тем, что производители в России имеют значительный объем субсидий от государства. “Договоренности сегодня видоизменяются, производители в Российской Федерации имеют поддержку — субсидирование до 25%”, — сказал он.

По словам Ляшенко, белорусские же предприятия могут рассчитывать на получение такой поддержки только при условии достижения значительной степени локализации, которая регулируется внутрироссийским документами. “Пока справедливости в этом вопросе нет, поэтому активная работа ведется между правительствами”, — подчеркнул Ляшенко.