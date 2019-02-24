Провокация в международном воздушном пространстве: Швеция вызвала посла РФ

Новости мира: Швеция вызвала "на ковер" посла России из-за инцидента с Су-27.

МИД Швеции вызвало посла РФ в этой стране для дачи объяснений в связи с опасным инцидентом в воздухе при участии самолета российских ВКС.

Об этом сообщает шведское издание The Lokal.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал ненадлежащим и непрофессиональным образом, ставя под угрозу безопасность полетов", - заявила общественному телеканалу SVT официальный представитель Министерства иностранных дел Диана Кудхайб.

В минувший вторник российский истребитель Су-27 вылетел из Калининграда и пролетел в 20 метрах от шведского самолета, который выполнял рутинную миссию над Балтийским морем. Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между Готландом и Балтикой, когда российский истребитель приблизился к нему. По словам шведского летчика, полковника Андерса Перссона, российский пилот вел себя агрессивно.

Министр обороны Швеции Питер Хультквист назвал инцидент "неприемлемым". "Это было ненужным, провокационным и очень опасным", - сказал он SVT.

Вооруженные силы Швеции сообщили об инциденте правительству, и теперь МИД заявил, что хочет получить ответы. Посла вызвали на встречу с главой департамента по европейской политике безопасности в понедельник.