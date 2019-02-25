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Выборы в Молдове: Лидируют социалисты

Выборы в Молдове: Лидируют социалисты
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Социалисты и демократы лидируют на парламентских выборах в Молдове.

В будущий парламент Республики Молдова проходят Партия социалистов, Демократическая партия, избирательный блок "ACUM" (Сейчас) и партия "Шора".

Таковы итоги голосования после обработки 22% бюллетеней, сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

Согласно обнародованным Центризбиркомом данным, за Партию социалистов проголосовали 30,4% избирателей, за Демократическую партию – 29%, за избирательный блок "ACUM" (в его состав входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда"") – 20%, а за партию "Шора" (по имени мэра молдавского города Оргеев Илана Шора) – 11% голосов избирателей.

Остальные конкуренты на выборах пока не преодолевают шестипроцентный порог для прохождения в парламент.

По предварительным данным, явка на выборах составила около 50%, а окончательные данные будут представлены в понедельник утром, после закрытия последнего избирательного участка в США (7.00 по кишиневскому/киевскому времени).

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

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Молдова, Парламентские выборы, Выборы в Молдове.
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