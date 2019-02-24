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В Молдове закрылись избирательные участки с явкой в 50%

В Молдове закрылись избирательные участки с явкой в 50%
22:12 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей.

В выборах в парламент Молдовы, которые прошли в воскресенье, приняло участие чуть менее 50% избирателей, сообщила корреспонденту  пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Родика Сырбу.

Избирательные участки закрылись в 21:00. По последним данным, в выборах приняло участие 1,446 млн. избирателей, что составляет 49,08% избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ярде стран Европы, в США и Канаде.

Для этих выборов порог явки избирателей отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.

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Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Предварительные результаты будут объявлены уже через час после закрытия участков.

24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

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Молдова, Выборы в Молдове, ЦИК Молдовы.
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