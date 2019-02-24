Выборы в Молдове: оппозиция "ACUM" идет в суд

Новости мира: Оппозиция Молдовы подаст в суд на главу ЦИК и руководителя полиции, по их мнению они не обеспечили порядок на избирательных участках.

Оппозиционный избирательный блок "ACUM" (Сейчас) подаст в суд на председателя Центральной избирательной комиссии Алину Руссу и главу Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь.

Об этом на пресс-конференции в Кишиневе заявила сопредседатель избирательного блока, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, сообщает корреспондент в Молдове.

"Мы подадим иск в генеральную прокуратуру на председателя Центризбиркома и главу Генерального инспектората полиции Александру Пынзаря", - сообщила Санду.

По ее словам, руководитель Генерального инспектората полиции не обеспечил должный порядок на избирательных участках, где голосуют жители Приднестровского региона.

Мотивом подачи аналогичного иска против председателя Центральной избирательной комиссии стал отказ ЦИК разрешить представителям молдавской диаспоры голосовать по просроченным паспортам. Санду отметила в этой связи, что Центризбирком дал указание председателям избирательным участков за пределами стран не принимать жалобы от представителей диаспоры, так как жалобы они должны подать в судебные инстанции Молдовы.

Ее коллега по электоральному блоку, лидер партии «Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, со своей стороны, заявил о зарегистрированных фактах "подкупа избирателей на многих участках для голосования". По его словам, избирателям платят "натурой": продуктами питания или алкоголем. Во многих случаях выдают по 20 долларов за один голос после предъявления фотографии бюллетеня, где "отдан голос за демократов".

24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

По данным Центризбиркома на 17.30, явка на выборах составляет около 43% избирателей (1,25 миллиона граждан).

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь на понедельник, 25 февраля.