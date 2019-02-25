Шесть оппозиционных партий Польши объединились для противостояния PiS

Новости мира: Шесть оппозиционных партий Польши объединились в блок "Европейская коалиция" для участия на выборах в Европарламент в мае.

В Польше шесть оппозиционных партий создали общий блок "Европейская коалиция", чтобы бросить вызов правящей партии "Право и справедливость" (PiS) на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае.

Председатель партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына заявил, что блок "Европейская коалиция" была создана для того, чтобы защитить Польшу от антиевропейских сил, а также против тех, кто ослабляет, разрушает позицию Польши в Евросоюзе.

Сообщается также, что блок "Европейская коалиция" заявил о намерении принять участие на президентских и парламентских выборах в Польше в 2020 году.

Схетына подчеркнул, что скоро начнется избирательная кампания которая завершится в апреле 2020 года выборами президента после европейской кампании и парламентской кампании в Сейм и Сенат. По его словам, PiS "боится поражения на выборах".

Отмечается, что в блок вошли партия "Современная", "Гражданская платформа", Союз демократических левых сил (SLD), "Польская крестьянская партия", Зеленые и партия "Сейчас!".

Напомним, лидер правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский дал старт двум избирательным кампаниям для своей партии в 2019 году: в Европарламент в мае, и в парламент страны осенью этого года. Он представил пять пунктов социальной программы PiS перед выборами.